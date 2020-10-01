Son Dakika | Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son Dakika | Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile telefonda görüştü

Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile telefonda görüştü.

Son Dakika | Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile telefonda görüştü, System.String[]

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile telefonda görüştü.

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayramov ve Amreyev bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik yeni saldırılarına karşı ülkesine verdiği destek ve objektif duruşundan dolayı Türk Konseyi'ne teşekkür eden Bayramov, bölgedeki gerilimin tüm sorumluluğunun, Azerbaycanlı sivilleri ve tesisleri hedef alan Ermenistan'ın devam eden kışkırtıcı politikalarında olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Amreyev de Türk dünyasının çatışma bölgesindeki gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiğini söyledi.

Amreyev, Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları, egemenliği, toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığı temelinde Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının erken çözümü için Türk Konseyi'nin desteğini yineledi.

Bakan Bayramov ve Genel Sekreter Amreyev, Türk Konseyi gündeminin diğer önemli konuları hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Son Dakika | Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile telefonda görüştü

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son Dakika | Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile telefonda görüştü - Son Dakika Dünya

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