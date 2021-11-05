Üye Girişi
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "İran-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde gelişeceğinden eminim" - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "İran-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde gelişeceğinden eminim"

05.11.2021 16:22

- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "İran-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde gelişeceğinden eminim" Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, son dönemde Azerbaycan ve İran arasında yaşanan gerginliğe değinerek, "İran-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde gelişeceğinden eminim" dedi.

- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "İran-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde gelişeceğinden eminim"

BAKÜ - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, son dönemde Azerbaycan ve İran arasında yaşanan gerginliğe değinerek, "İran-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde gelişeceğinden eminim" dedi.

Azerbaycan'ın dış politikasındaki önceliğinin bütün ülkelerle dostluk ilişkilerinin korunması ve geliştirilmesi olduğunu belirten Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Bu özellikle yakın ve komşu ülkelerle ilgilidir. İran ve Azerbaycan ilişkileri her zaman bu yönde gelişmiştir ve bunun örneği olarak bu yıllarda iki ülke arasında olan çok sayıdaki projeler hakkında bilgi vermiştim" dedi.

"Azerbaycan-İran ilişkilerinin her zaman olduğu gibi olumlu yönde gelişeceğinden eminim"

Son aylarda bazı olaylarla ilgili düşünce farklılıklarının olduğunu vurgulayan Bayramov, "Bunun sonucunda iki taraftan da gelen bazı düşüncelerin söylenmesidir. Sorunlara gerçekçi bakmalıyız. Diğer komşu ülkeler de dahil olmak üzere herhangi iki ülke arasında anlaşmazlıklar olabilir. Bu bir istisna değildir. Azerbaycan'ın tutumu, anlaşmazlık halinde bunun komşuluk ilişkileri çerçevesinde tartışılması ve çözüm bulunması gerektiği yönündedir. Geçtiğimiz haftalarda İranlı meslektaşımla bu konularda telefon görüşmelerimiz oldu. Diplomatik kanallardan resmi ve gayri resmi istişarelerde bulunduk. Bu konular doğrultusunda olumlu adımlar atıldığını ve bundan sonra da atılacağını düşünüyorum. Azerbaycan-İran ilişkilerinin her zaman olduğu gibi olumlu yönde gelişeceğinden eminim. Bizi iki yakın komşu olarak birleştiren bağlar var. Birlikte halklarımızın ve devletlerimizin refahı için projeler uygulayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: İran-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde gelişeceğinden eminim
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: İran-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde gelişeceğinden eminim
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: İran-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde gelişeceğinden eminim
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: İran-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde gelişeceğinden eminim

Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 'İran-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde gelişeceğinden eminim' - Son Dakika


Son Dakika

16:30 "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük projesi olacak 16:20 Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük projesi olacak CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terketti 16:08 CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terketti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor 15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi 15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı 15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı
Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 14:45 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi 13:10 Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi

Son Dakika Haberleri
16:36 Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım
16:30 "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor
16:20 Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası festivali Türkiye'nin en büyük projesi olacak
16:19 Koronavirüs hapının başarısı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor
16:07 CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terketti
15:56 ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor
15:38 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!
15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi
15:29 KKTC'de yeni hükümet kuruldu
Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım         
16:36
Koronavirüs hapının başarısı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor Koronavirüs hapının başarısı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor         
16:20
Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz         
16:13
ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi         
15:56
'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!         
15:39
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı 'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı         
15:04
Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur         
14:46
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak         
13:28
MSB MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!         
12:50
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 16:43:24. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "İran-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde gelişeceğinden eminim" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement