Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

13.01.2021 19:01
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşa edilmesi için bizim projelerimize katılmak için davet ediyorum" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşa edilmesi için bizim projelerimize katılmak için davet ediyorum" dedi.

Bayramov, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zirvede bulunmaktan onur duyduğunu belirten Bayramov, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Pakistan'a teşekkür etti.

Bayramov, Pakistan ve Türkiye dışişleri bakanlarına, 2. Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'a gösterdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Türkiye ve Pakistan'ın Ermenistan'ın saldırılarını ve savaş suçlarını kınadıklarını vurgulayan Bayramov, şunları söyledi:

"Burada egemenliğe ve toprak bütünlüğüne dayanarak müzakereyi desteklediler. Devletlerin sınırlarını tanıması gerektiğini ifade ettiler. Uluslararası alanlarda seslerini yüksek bir biçimde adaletin tesis edilmesi için duyurdular. Biz, bu ilkeli pozisyonu son derece önemli olarak görüyoruz.

Hem Türkiye'nin hem Pakistan'ın aldığı bu pozisyon, bizim için son derece önemliydi. Aynı zamanda gerçek ortaklarımızın ve gerçek dostlarımızın göstermesi gereken bir tutumdu. Biz bunu son derece takdir ediyoruz."

"Vatandaşlarımız için yeni gelir kaynakları yaratacak"

Bayramov, üç ülkenin birçok önemli bağı ve "ortak vizyonu" paylaştığını belirterek, Azerbaycan'da yapılan kutlamalarda Azerbaycan halkının Türk ve Pakistan bayraklarını onurla salladıklarını dile getirdi.

Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye'nin "devletler arasında egemenlik temelinde adalete" inandığına vurgu yapan Bayramov, "Bizim dış politikalarımız herhangi bir şekilde bize dikte ettirilmeyen, bizim ulusal çıkarlarımıza bağlı olan dış politikalardır. Biz burada şiddeti ve terörizmi kınıyoruz, ayrımcılık ve İslam düşmanlığını reddediyoruz. Diyalogla bir anlayışa varma konusunda çabalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bayramov, üç ülke arasında iş birliği alanlarının son derece geniş olduğunu gördüklerinin altını çizdi.

Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın eski ticaret yolları üzerine kurulmuş olduğunu ve bu çerçevede ulaştırma ve ticaret alanında yeni projeleri uygulayabildiklerini belirten Bayramov, "Bütün bunlar vatandaşlarımız için yeni gelir kaynakları yaratacak ve bu da hayat kalitesinin artırılmasını sağlayacak. Aynı zamanda bölgenin refahına ve istikrarına katkıda bulunacak. Nihayetinde bu, dünya barışına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.

Pakistan ve Türk firmalarına çağrıda bulunan Bayramov, şunları kaydetti:

"Pakistan ve Türkiye'den firmaları kurtardığımız toprakların yeniden inşa edilmesi ve bizim projelerimize katılmak için davet ediyorum. Biz bu işgal altında olan toprakları kurtarırken, sizin vermiş olduğunuz destekten gurur duyduk. Bu topraklara hayat ve refah getirmek için sizin katkılarınızı da bekliyor olacağız."

Bayramov, birçok önemli proje ve iş birliği alanının karşılarına çıkacağından emin olduklarını ve yarın ikili gündemde bunları değerlendireceklerini aktardı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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