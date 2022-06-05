Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un, yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı aktarılan açıklamada, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sayın Bakanımızın davetine icabetle, 'Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerimizin Kuruluşunun 30'uncu Yılı Resepsiyonu' vesilesiyle, 6 Haziran 2022 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir" denildi.
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