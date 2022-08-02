Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

02.08.2022 12:39
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, diğer tarafından da Zengezur koridorunun açılması bu ülkeler için Avrupa ve Asya arasında ulaştırma, ticaret ve iletişim açısından önemli bir fırsattır.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor ve Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Projesi, diğer tarafından da Zengezur koridorunun açılması bu ülkeler için Avrupa ve Asya arasında ulaştırma, ticaret ve iletişim açısından önemli bir fırsattır." dedi.

Bayramov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda, bu programa katılmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini söyledi.

Bayramov, toplantının Taşkent'te düzenlenmesinden dolayı Özbekistan hükümetine teşekkür etti.

Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan üçlü ilişkilerinin aslında ortak tarih, kültür ve üç ülke arasında sağlam temel üzerindeki karşılıklı bağlara dayandığını belirten Bayramov, Azerbaycan'ın sürekli olarak bölgesel iş birliği formatlarını desteklediğini dile getirdi.

Bayramov, küresel güvenlik, istikrar ve ekonomik kalkınmayla ilgili artan sıkıntıların olduğu bir dönemde bu yeni üçlü platformun aslında barış, güvenlik ve refah anlamında ülkelerin istek ve umutlarına katkı sağladığını, bu formatın sektörel angajman, ekonomik, ticari ilişkiler ve sınır aşan girişim faaliyetleri açısından fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

Bakan Bayramov, "Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, diğer tarafından da Zengezur koridorunun açılması bu ülkeler için Avrupa ve Asya arasında ulaştırma, ticaret ve iletişim açısından önemli bir fırsattır." dedi.

Azerbaycan'ın, Ermenistan ile arasındaki çatışmanın sona ermesinden bu yana rehabilitasyon ve yeniden inşa çalışmalarına başladığını belirten Bayramov, ülkesinin bu çerçevede geçen yıl 1,3 milyar dolarlık yatırım yaptığını bildirdi. Bayramov, kardeş ülke Türkiye ve Özbekistan'a, Azerbaycan'ın savaş sonrası yeniden inşası konusundaki destekleri ve gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti.

"Ermenistan artık somut adımlar atmalıdır"

Azerbaycan'ın, topraklarındaki işgalin izlerini silmenin yanında Ermenistan ile savaş sonrası normalleşmesi sürecine de girdiğine işaret eden Bayramov, bu bağlamda, karşılıklı olarak egemenlik, toprak bütünlüğü ve devlet sınırlarının ihlal edilemez ilkeleri üzerinde karşılıklı tanıma ve saygı çerçevesinde iki ülke arasında ilişkilerin tesis edilmesini önerdiklerini söyledi.

Bayramov, bölgede, güney Kafkasya'da istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir ortam oluşturmanın buradan geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında dinamizm artmakta ama Ermenistan, diğer taraftan müzakereleri gerçekten yapmıyor ve sadece müzakere yapıyormuş gibi görünüyor. Bu noktada verdiği iyi niyetli taahhütleri uygulamak yerine Ermenistan, yapay yöntemler ve farklı yollarla bütün görüşme ve tartışmaları ertelemektedir. Bundan dolayı da sağlamak istediğimiz ilerleme sınırlı kalıyor.

Şu anda karşımızda eksiksiz normalleşme için tarihi bir fırsat var. Bunu kaçırmamak adına Ermenistan artık somut adımlar atmalıdır. Güvenlik ve refah açısından karşılıklı kazanma içinde iyi komşuluk ilişkilerine ihtiyacımız var."

Afganistan'daki güvenlik ve istikrarın, bölgenin genel istikrarıyla yakından ilişkili olduğunu vurgulayan Bayramov, bundan dolayı uluslararası camiayla iş birliği ve koordinasyon içinde Afganistan'daki durumu iyileştirme çalışmalarına devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bayramov, bu üçlü toplantının faydalı olacağını, Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan arasındaki kardeşlik ve ortaklığın daha da artırılmasını umduğunu dile getirdi.

YORUMLAR
500
Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Narov'la görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Narov'la görüştü
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:14 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti
13:10 Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor
12:58 İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Aslan, HDP'yi AK Parti'nin gizli ortağı ilan etti: Büyük Türk Milleti size haddinizi bildirecek
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 13:29:37. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement