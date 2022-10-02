Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Cenevre'de görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasında barış anlaşmasının şartlarını görüşmek üzere İsviçre 'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Kaynak: AA

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