Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: "Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırlarını ihlal eden Ermenistan'dır" - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırlarını ihlal eden tarafın Ermenistan olduğunu ifade ederek, Azerbaycan'ın yalnızca uluslararası seviyede kabul edilmiş sınırlarını yeniden oluşturduğunu belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın "egemen topraklarını" ihlal ettiği iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva yaptığı açıklamada, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki "sınır gerilimi" ile ilgili durumu açığa kavuşturduğunu ifade etti. Sınır sorununun temel sebebinin Azerbaycan topraklarının Kasım 2020'ye kadar Ermenistan işgalinde kalması olduğunu vurgulayan Abdullayeva, "Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırlarını ihlal eden Ermenistan'dır. Azerbaycan yalnızca uluslararası seviyede kabul edilmiş sınırlarını yeniden oluşturuyor" dedi.

Abdullayeva, "Azerbaycan'ın Ermenistan'la sınırı olan işgalden kurtarılan bölgelerindeki hava şartlarının olumlu olmasıyla birlikte, toprak bütünlüğü sağlamak için sınır koruma birliklerini yerleştirmeye devam ediyor. Bu süreç, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır hattını belirleyen her iki tarafta bulunan haritalar esasında yürütülüyor. Uluslararası kabul görmüş sınırların egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve dokunulmazlığına her zaman saygı duyduk" ifadelerini kullandı.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşın yeni bittiğine vurgu yapan Abdullayeva, bu nedenle iki ülke arasındaki sınırı belirleme çalışmalarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin bölgedeki barış ve güvenliğin sağlanmasında kilit rol oynadığını kaydetti. Son aylarda taraflar arasında sınır meselelerinde anlaşmazlıklar yaşandığına da vurgu yapan Abdullayeva, bu sorunların hepsinin taraflar arasında yapılan müzakereler yoluyla çözüldüğünü, bu tür fikir ayrılıklarının siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine inandıklarını sözlerine ekledi. Sınırın belirlemelerinin ikili, çok karmaşık ve teknik bir süreç olduğunu belirten Abdullayeva, üçüncü ülkelerin oluşan gerginlikleri çözmeye yönelik ve bölgedeki durumla ilgili endişelerini anlayışla karşıladıklarını belirtti. Sınırda gerilim başlar başlamaz Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti yetkililerinin derhal bölgeyi ziyaret ettiğini ve karşı tarafın sınır muhafızları ile görüşmelere başladığını kaydeden Abdullayeva, durumu normalleştirmek için uygun adımlar atıldığını kaydetti. Abdullayeva sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu teknik mesele, kışkırtıcı açıklamalar ve Azerbaycan'a yönelik bir karalama kampanyasıyla abartıldı. Böylesine yapıcı olmayan bir yaklaşım yalnızca gerilimi artırmaya hizmet eder. Ermenistan'ın gereksiz tepkileri ve kışkırtıcı açıklamaları Ermenistan'daki seçim öncesi durumla ilgilidir. Ermenistan'ın bu konuyu siyasi bir araç olarak kullanma girişimleri kabul edilemez. Ermenistan'ın siyasi ve askeri çevrelerini uluslararası sınır boyunca devletlerarası sınır rejimi gerçeğini kabul etmeye, bölgedeki durumu makul olmayan bir şekilde kötüleştirmemeye ve Azerbaycan tarafıyla sınır sorunlarını ikili kanallardan yapıcı bir şekilde çözmeye çağırıyoruz."

Abdullayeva, bu tür sorunların her iki tarafın ilgili sınır makamları arasında karşılıklı temaslar yoluyla çözülebileceğini, Azerbaycan'ın bölgedeki gerilimleri çözmeye kararlı olduğunu ve karşı tarafın da aynı tutumu sergilemesini beklediklerini sözlerine ekledi. - BAKÜ