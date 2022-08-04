Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir grubun Londra'daki büyükelçilik binasına girerek vandalizm eyleminde bulunduğu, binanın balkonuna dini bayraklar astığı ve radikal sloganlar attığı bildirildi.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği saldırıya uğradı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.