Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği saldırıya uğradı - Son Dakika
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Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği saldırıya uğradı

04.08.2022 23:06
Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği saldırıya uğradı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Londra Büyükelçiliğinin radikal dini bir grup tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Londra Büyükelçiliğinin radikal dini bir grup tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir grubun Londra'daki büyükelçilik binasına girerek vandalizm eyleminde bulunduğu, binanın balkonuna dini bayraklar astığı ve radikal sloganlar attığı bildirildi.

Açıklamada, yerel polisin müdahalesinin ardından grup üyelerinin binadan çıkarılarak gözaltına alındığı, büyükelçilik çalışanları arasında yaralanan olmadığı belirtildi.

Olayın yerel kolluk kuvvetleri tarafından araştırıldığı, araştırmanın sonuçları hakkında bilgi verileceği kaydedildi.

Açıklamada, Viyana Sözleşmesi uyarınca, diplomatların ve diplomatik binaların güvenliğine ilişkin uyarının diplomatik kanallar aracılığı ile İngiltere makamlarının dikkatine sunulduğu kaydedildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği saldırıya uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği saldırıya uğradı - Son Dakika
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