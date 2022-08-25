Azerbaycan'dan ABD'nin AGİT Minsk Grubuna yeni eş başkan atamasına tepki - Son Dakika
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Azerbaycan'dan ABD'nin AGİT Minsk Grubuna yeni eş başkan atamasına tepki

25.08.2022 16:18
Azerbaycan'dan ABD'nin AGİT Minsk Grubuna yeni eş başkan atamasına tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın AGİT Minsk Grubuna yeni eş başkan atamasına ve açıklamasında "Dağlık Karabağ sorunu" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın AGİT Minsk Grubuna yeni eş başkan atamasına ve açıklamasında "Dağlık Karabağ sorunu" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Kafkasya müzakerelerine ilişkin başdanışmanlık görevine Philip Reeker'in atanmasına ilişkin basın açıklamasında, bölgedeki ihtilaf sonrası gerçeklikten uzak yaklaşım sergilenmesinin şaşkınlık yarattığını bildirdi.

Azerbaycan'ın Minsk Grubuna ilişkin tutumunun en üst düzeyde defalarca ve açıkça ifade edildiğini hatırlatan Abdullayeva, şunları kaydetti:

"Fiili olarak faaliyet göstermeyen Minsk Grubu'nu 'canlandırma' girişimleri, ABD'nin Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecinden uzaklaşmasıyla sonuçlanabilir. Karabağ sorunu çözülmüştür ve Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Ortaklarımız da dahil olmak üzere uluslararası toplum, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin müzakerelerin Karabağ meselesiyle ilişkilendirilmesinin hiçbir şekilde normalleşmeye hizmet etmediğini anlamalıdır."

Blinken, Büyükelçi Philip Reeker'i, Kafkasya Müzakereleri Başdanışmanı olarak atamış, Reeker'in hem AGİT Minsk Grubu eş başkanı hem de Gürcistan konulu Cenevre Uluslararası Müzakereleri'nde ABD Temsilcisi olarak görev yapacağı belirtilmişti.

Blinken'ın atamaya ilişkin yazılı açıklamasında, "ABD, Ermenistan ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ sorununun uzun vadeli çözüm müzakerelerinde yardımcı olmaya kararlıdır. Büyükelçi Reeker, Avrupa Birliği gibi benzer düşünen ortaklarla ve AGİT Minsk Grubu eş başkanı sıfatıyla Ermenistan ile Azerbaycan arasında doğrudan diyaloğu kolaylaştırmak için ikili ilişkiler kuracaktır." ifadeleri yer almıştı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'dan ABD'nin AGİT Minsk Grubuna yeni eş başkan atamasına tepki - Son Dakika

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