Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Barıştan ve ilişkilerin normalleşmesinden yanayız - Son Dakika
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Barıştan ve ilişkilerin normalleşmesinden yanayız

15.09.2022 15:14
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Barıştan ve ilişkilerin normalleşmesinden yanayız

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve yeniden yapılandırılması için milyonlar tutarında finansman ayrıldığını, büyük altyapı projeleri gerçekleştirildiğini, dolayısıyla bölgede gerginlik yaşanmasından yana olmadıklarını söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve yeniden yapılandırılması için milyonlar tutarında finansman ayrıldığını, büyük altyapı projeleri gerçekleştirildiğini, dolayısıyla bölgede gerginlik yaşanmasından yana olmadıklarını söyledi.

Abdullayeva, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çıkan çatışmaları ve iki ülke arasındaki gerilimi AA muhabirine değerlendirdi.

Yıllardır Ermenistan'ın mesnetsiz iftiralarıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Abdullayeva, son çatışmalarda da Ermeni tarafının gerçek dışı senaryolar uydurarak Azerbaycan'ı suçlu göstermeye çalıştığını belirtti.

Abdullayeva, "Gerçek şu ki Ermenistan ordusu 12 Eylül'de Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtı ve mevziler arasındaki arazilere mayın döşeme girişiminde bulundu. Azerbaycan ordusu da buna gerekli karşılığı verdi." dedi.

2. Karabağ Savaşı bittikten sonra ilişkilerin normalleşmesi, barış anlaşmasının imzalanması önerisinin Azerbaycan tarafından yapıldığını dile getiren Abdullayeva, şunları kaydetti:

"Mevcut durumda Azerbaycan bölgede bir gerginlik yaşanmasından yana değil. Azerbaycan hükümeti işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve yeniden yapılandırılması için bütçeden milyonlar tutarında finansman ayırdı. Orada ciddi ve büyük kapsamlı çalışmalar hayata geçiriliyor. Havalimanları inşa ediliyor, büyük altyapı projeleri gerçekleştiriliyor. 30 yıldır yurtlarından uzak kalan insanların bir an önce geri dönmesi için çalışılıyor. Zengilan'da inşa edilen köye insanlar geri döndü. Orada hayat canlanıyor.

Bu durumda doğal olarak Azerbaycan gerginlikten yana olamaz. Biz barıştan ve ilişkilerin normalleşmesinden yanayız. Fakat Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı bir tehdit söz konusu olursa bu tehditlere kararlılıkla yanıt vereceğiz."

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Barıştan ve ilişkilerin normalleşmesinden yanayız - Son Dakika

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