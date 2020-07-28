Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile tatbikatlar bölgesel barışa katkı sağlıyor" - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva yaptığı açıklamada, "Türkiye ile tatbikatlar bölgesel barışa katkı sağlıyor" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'da gerçekleştireceği ortak askeri tatbikatın hazırlıkları sürüyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından belirtildiği üzere Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatları, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Askeri İş Birliği Anlaşması ve yıllık askeri plan doğrultusunda yürütülmektedir" dedi.

Abdullayeva, "Bu tatbikatlar, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun ve tecrübe paylaşımı sağlanmasına, bölgesel barış ve güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu. - BAKÜ