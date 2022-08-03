Azerbaycan: Ermenistan, üçlü mutabakatı ihlal ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan: Ermenistan, üçlü mutabakatı ihlal ediyor

03.08.2022 13:24
Azerbaycan: Ermenistan, üçlü mutabakatı ihlal ediyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerince 2. Karabağ Savaşı sonrasında varılan mutabakatı kabaca ihlal ettiği, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara zarar verdiği belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerince 2. Karabağ Savaşı sonrasında varılan mutabakatı kabaca ihlal ettiği, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara zarar verdiği belirtildi.

Bakanlık, Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin yasa dışı Ermeni silahlı güçlerce ateş altına alınması ve bir Azerbaycan askerinin şehit düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün meydana gelen kanlı olayın, Ermenistan'ın 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerince imzalanan üçlü bildiriyi kabaca ihlal ettiğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara zarar verdiğini bir kez daha gösterdiği bildirildi.

Bunun, Ermenistan'ın uluslararası arabulucuların çabalarına saygısızlığının da bir göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Azerbaycan topraklarında meydana gelen olayın tüm sorumluluğu, yasa dışı silahlı gruplarını komşu devletin topraklarından henüz çekmemiş olan Ermenistan'ın, siyasi ve askeri liderliğine aittir. Azerbaycan topraklarının güvenliğini ve sınırlarının bütünlüğünü sağlamak için tüm uygun önlemler bundan sonra da devam ettirilecektir." ifadeleri yer aldı.

Bu sabah Karabağ'da, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçler, Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına almış, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuştu.

YORUMLAR
500
Rusya ve Azerbaycan savunma bakanları bölgesel güvenlik konularını görüştü Rusya ve Azerbaycan savunma bakanları bölgesel güvenlik konularını görüştü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan: Ermenistan, üçlü mutabakatı ihlal ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:24 Şanlıurfa'da sağlık kontrolüne getirilen şüpheli, jandarma aracından indirildiği esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
13:22 Galatasaray, yıldız futbolcu Mertens için şartları zorluyor! 5 milyon euro maaş isteyen Belçikalı ile görüşmeler sürüyor
12:55 Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS soruları hakkında "Problem var" ifadesi geldi! Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidiyor
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 13:48:35. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan: Ermenistan, üçlü mutabakatı ihlal ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement