Azerbaycan, düşürülen Ermenistan füzesinin kalıntılarının fotoğraflarını paylaştı
10.10.2020 10:57
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'dan Mingaçevir bölgesine atılan ve havada imha edilen füzenin kalıntılarını gösteren fotoğrafları paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'dan Mingaçevir bölgesine atılan ve havada imha edilen füzenin kalıntılarını gösteren fotoğrafları paylaştı.
Savunma Bakanlığı dün, Ermenistan'dan Mingaçevir bölgesine fırlatılan 9K72 'Elbrus' harekat-taktik füze kompleksinin balistik hedefinin Azerbaycan Hava Savunma Sistemleri tarafından tespit edilip imha edildiğini duyurmuştu. Savunma Bakanlığı, düşürülen füzenin kalıntılarını gösteren fotoğrafları paylaştı.
Son Dakika Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi Parkta kavga eden akrabalar, mahalle bekçilerinin havaya açtığı ateşin sesiyle ayrıldı Gördüğü ilgiden dolayı kimseye muhtar olduğuna inandıramıyor 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek Doktora "Benim vergilerimle maaş alıyorsun" sözü hakaret sayıldı Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı