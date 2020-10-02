Azerbaycan duyurdu: 5 günde Ermeni güçlerine ait 1,2 milyar dolarlık askeri teçhizat imha edildi - Son Dakika

Azerbaycan duyurdu: 5 günde Ermeni güçlerine ait 1,2 milyar dolarlık askeri teçhizat imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda son 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan duyurdu: 5 günde Ermeni güçlerine ait 1,2 milyar dolarlık askeri teçhizat imha edildi, System.String[]

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda  son 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı karşı saldırıları 6'ncı gününde başarıyla devam ederken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan'a büyük darbe vurulduğu açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda  son 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

ERMENİSTAN'DA SAVUNMAYA AĞIRDIĞI BÜTÇE KADAR ZARAR

Azerbaycan Maliye Bakanlığı'na göre 2020 yılında devlet bütçesindeki askeri harcama miktarı yaklaşık 634 milyon dolar. Global FirePower askeri-analitik merkezine göre Ermenistan'ın toplam askeri bütçesi 1.385 milyar dolar olduğu kaydedildi.  Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı 5 günlük çatışma bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada,  "200 düşman tankı ve diğer zırhlı araçları, 228 topçu parçası, roketatar, havan ve 30 hava savunma cihazı, 6 komuta- kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve bir S-300 hava savunma füzesi sistemi imha edildi" dedi.


Azerbaycan duyurdu: 5 günde Ermeni güçlerine ait 1,2 milyar dolarlık askeri teçhizat imha edildi

Ermenistan, Azerbaycan, Darbe, İşgal, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Azerbaycan duyurdu: 5 günde Ermeni güçlerine ait 1,2 milyar dolarlık askeri teçhizat imha edildi - Son Dakika Dünya

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