Son dakika haberleri! Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev'den Bayraktar SİHA'lara övgü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev'den Bayraktar SİHA'lara övgü

22.02.2021 17:33

Son dakika haberlerine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, "44 günlük savaş bize bir şeyi daha iyi gösterdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, "44 günlük savaş bize bir şeyi daha iyi gösterdi. 21'inci yüzyılın savaşı teknoloji savaşıdır. Zaferimizde Türk üretimi Bayraktar SİHA'ların rolü çok büyüktür." ifadelerini kullandı.

Hocalı Katliamı'nın 29'uncu yılı nedeniyle Ankara Üniversitesi tarafından "Hocalı'ya Akademik Açıdan Bakış" adlı toplantı düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'nda düzenlenen etkinliğine, Amrullayev, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve birçok akademisyen katıldı.

Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen program, iki ülke milli marşlarının okunması, şehitlere saygı duruşuyla başladı.

Ünüvar, yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın kendileri için vazgeçilmez bir ülke, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ilişkilerinin tarif edilemez olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi İbrahim, kendilerini Türkiye'de yabancı olarak görmediklerini belirterek, "Tek millet iki devlet" şiarının sadece iki devlet arasında değil tüm alanlarda geçerli olduğunu söyledi.

Hocalı Katliamı'nın kendileri için büyük bir yara ve bugün yaptığı mesleği seçmesinin nedenlerinden biri olduğunu belirten İbrahim, Azerbaycan'ı savunmak için her daim güçlü ve eğitimli olmaları gerektiğini vurguladı.

Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cavid Abdullahzade, Hocalı katliamını görsellerle anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Abdullahzade, Hocalı'da kaçmaya çalışan sivillerin de vahşi bir şekilde katledildiğini, asıl meselenin intikam değil adalet olması gerektiğini ve Hocalı'daki katliamında payı olanların hukuk karşısında hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Eğitim Bakanı Amrullayev, Azerbaycan'ın 44 günlük savaşta kendi topraklarını işgalden kurtarmasının ve zafer elde etmesinin her şeye bakış açısını değiştirdiğini kaydederek, "Hocalı'ya da bakışı değiştirdi. Çünkü biz eskiden Hocalı'dan bahsederken mağlup bir halkın bireyleri olarak bahsediyorduk. Şimdi ilk kez Hocalı'dan bahsederken zafer kazanmış bir halkın bireyi olarak bahsediyoruz. Gelecek nesillere Hocalı'yı unutturmamak için görecek işimiz çok. Zafer elde ettik fakat adalet elde etmek için görecek işimiz çok." dedi.

Son yüzyılda Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşlarda Türkiye'nin hep Azerbaycan'ı desteklediğini kaydeden Amrullayev, 1918'te Bakü'nün işgalden kurtarılmasında Kafkas İslam Ordusu'nun rolünün büyük olduğunu ve Azerbaycan halkının bunu hiç unutmadığını vurguladı.

Amrullayev, "1990'lı yıllardaki savaşta Hocalı bu savaşın dönüş noktası oldu. Çünkü Azerbaycanlılar Şubat 1992'ye kadar uzun yıllar birlikte yaşadıkları Ermenilerin onları bu şekilde katledeceğini akıllarına bile getiremezdi. Hatta bir dönem Ermenistan Cumhurbaşkanı olan (Serj) Sarkisyan'ın ifadesi ile söylersek, 'Hocalı olayı, Azerbaycanlılar nezdindeki Ermeniler sivilleri öldürmez tabusunu kırdı.' Bu onun sözleridir, o olaydan sonra silahsız Azerbaycanlılar arazileri terk etti ve sonuçta topraklarının yüzde 20'si işgal edildi. Çünkü silahsız insanın silahlı biri ile mücadele etmesi çok zordur." ifadelerini kullandı.

1994'ten 2020'ye kadar müzakere sürecinin sürdüğünü aktaran, Amrullayev, 26 yıl devam eden bu sürecin ve müzakerelerin çözüm getirmediğini vurguladı.

Amrullayev, bu sürecin çok acı bir süreç olduğunu ve 1 milyona yakın Azerbaycanlının evini terk ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü,

"Biz anladık ki müzakere yolu ile toprakları geri almak mümkün değil. Dünya kamuoyu da buna sustu. Fakat biz 44 günlük sürede, Türkiye'nin de siyasi desteği sayesinde topraklarımızı işgalden kurtardık. 44 günlük savaş bize bir şeyi daha gösterdi. 21'inci yüzyılın savaşı teknoloji savaşıdır. Zaferimizde Türk üretimi Bayraktar SİHA'ların rolü çok büyüktür. Zaferimizin sürdürülebilir olması için en önemli konu eğitimimizin çağın gereksinimlerine uygun şekilde kurulması. Karabağ ve Hocalı konusunda bizim istediğimiz adalettir. Adalet da er ya da geç yerini bulur. Geçen yılki savaşta hakkın yerini bulması nedeniyle mutluyuz."

Hocalı Katliamı

Ermenistan ordusu 26 Şubat 1992'de girdiği Hocalı'da çocuklar ve kadınlar dahil yüzlerce sivili öldürmüş ve binden fazlasını da rehin almıştı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde büyük bir soykırım gerçekleştiren Ermeniler, 29 yıl önce 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlıyı vahşice katletti. Son yıllarda işlenmiş en büyük soykırım ve savaş suçu olarak tarihe geçen olayın failleri ise henüz hesap vermedi.

Son dakika haberleri! Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev'den Bayraktar SİHA'lara övgü
Son dakika haberleri! Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev'den Bayraktar SİHA'lara övgü
Son dakika haberleri! Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev'den Bayraktar SİHA'lara övgü
Son dakika haberleri! Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev'den Bayraktar SİHA'lara övgü

hocalı katliamı, Azerbaycan, Türkiye, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev'den Bayraktar SİHA'lara övgü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyada çirkin saldırıya uğrayan Özlem Zengin'e CHP'li Kaftancıoğlu'ndan destek: Saldırı kabul edilemez Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi "Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor
"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi         
22:26
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı         
21:47
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı         
20:21
Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti         
19:39
Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti         
18:57
İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı         
17:27
Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
15:27
Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki         
15:14
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı         
10:11
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 22:42:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev'den Bayraktar SİHA'lara övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei