Azerbaycan Eğitimcilerini Etkileyen Seminer

Girne Amerikan Üniversitesi 2019 Uluslararası Tanıtım Faaliyetleri kapsamında, GAÜ ve Global Kariyer Merkezi işbirliğinde, Azerbaycan Bakü'de Öğrenci Öğretmen İlişkilerinde Etkili İletişim konulu seminer gerçekleştirdi.

Girne Amerikan Üniversitesi 2019 Uluslararası Tanıtım Faaliyetleri kapsamında, GAÜ ve Global Kariyer Merkezi işbirliğinde, Azerbaycan Bakü'de Öğrenci Öğretmen İlişkilerinde Etkili İletişim konulu seminer gerçekleştirdi.



Seminerde Girne Amerikan Üniversitesi adına Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Küllahoğlu ve GAÜ Tanıtım Uzmanı Simge Özekler Erdal katılım gösterdi. Hedef Lisesi konferans salonunda gerçekleşen seminere 200'e yakın Azerbaycan'ın eğitimcileri, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.



İşbirliği için iletişime geçtiler



Öğrenci ve öğretmen ilişkilerinde etkili iletişim konulu seminer gerçekleştirilen Prof. Dr. Şermin Küllahoğlu'nun örneklemeler ile gerçekleştirdiği sunum eğitimciler tarafından büyük ilgi gördü. Küllahoğlu, sunumun ikinci bölümünde de iletişimde beden dilinin önemine değindi.



GAÜ'nün yurt dışı imkanları, burs ve kampüs yaşamından bahseden tanıtım uzmanı Simge Özekler Erdal, en çok merak edilen Kıbrıs yaşamı hakkında da öğrencilerin sorularını yanıtladı. GAÜ Multicaltural Summer School hakkında eğitimcileri bilgilendiren, Global Kariyer Merkezinden Günay Eliyeva, öğrencilerin iyi bir İngilizce ile birlikte geçirecekleri yaz süresinden bahsederken aynı zamanda yaz okuluna katılan öğrencilerin burs seçeneklerinden bahsetti.



Seminer, katılım gösteren eğitimcilere sertifika teslimi ile son buldu. Bunun yanı sıra Azerbaycan eğitimcileri, GAÜ ile işbirliği için iletişime geçti. - İSTANBUL

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