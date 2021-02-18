Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türkiye Azerbaycan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türkiye Azerbaycan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması

18.02.2021 18:29
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türkiye Azerbaycan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, karşılıklı sevgi, saygı ve iş birliğine dayanan ikili ilişkilerin güçlenmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Türk iş adamlarını, büyük şirketleri iş birliğine davet ediyorum.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, karşılıklı sevgi, saygı ve iş birliğine dayanan ikili ilişkilerin güçlenmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Türk iş adamlarını, büyük şirketleri iş birliğine davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpak ile çok sayıda davetli ve iş insanının katıldığı forumdaki konuşmasında Cabbarov, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli siyasi ilişkilerin ekonomik ilişkilerin de gelişmesine elverişli ortam sağladığını dile getirerek bu etkinliğe iki ülkeden sanayi, turizm, ticaret ve diğer alanlarda faaliyet gösteren iş adamlarının katılmasının bunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Cabbarov, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Ankara'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan gibi birbirine yakın olan dünyada başka örnekler bulunmadığını vurgulayarak, "Karşılıklı sevgi, saygı ve iş birliğine dayanan ilişkilerimizin daima güçlenmesi sevindiricidir." diye konuştu.

???????- "Türk iş adamlarının Azerbaycan'da geniş şekilde temsil olunması memnuniyet verici"

Cabbarov, Forum kapsamında iş adamları arasında bazı anlaşmaların imzalanacağını aktararak, "Bu anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine hizmet edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Cabbarov, şunlara değindi:

"Azerbaycan'da özelleştirme süreci hızlanmıştır. Devlet şirketlerinden bir tanesi Türk şirketi tarafından işletilecektir. Şöyle ki devlet şirketi olan Azerlotereya'nın, Demirören şirketinin yönetimine verilmesi yönündeki karar kabul edildi. Aynı zamanda, altın ve bakır madenlerinin işletilmesini öngören bir anlaşmanın daha imzalanması öngörülmektedir. İkili ilişkilerimizde ticaret alanı hususi yer tutmaktadır. Biz devlet başkanlarımızın ticaret hacmi ile ilgili ortaya koydukları hedefleri biliyoruz. Bu hedeflerin yerine getirilmesi için iş adamları ile birlikte çalışmalıyız."

Geçen sene 25 Şubat'ta Bakü'de imzalanan "Tercihli Ticaret Anlaşması"nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanması ve 1 Mart'ta yürürlüğe girmesinin ticari ilişkilere katkı sağlayacağını kaydeden Cabbarov, Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosluğuna ticaret ataşesi atamasını, Azerbaycan'ın da Türkiye'de Ticaret Temsilciliği açma yönündeki kararının bu işlerin daha verimli ve hızlı hayata geçirilmesini temin edeceğini vurguladı.

"Türk iş adamlarının Azerbaycan'da geniş şekilde temsil olunması memnuniyet vericidir." diyen Cabbarov, "Azerbaycan-Türkiye ortak yatırım fonunun oluşturulması gibi girişimler, iki ülke arasında büyük projeler, özellikle devlet ve özel ortaklı projeler, ortak teknoloji üretimi projelerinin hayata geçirilmesi, önümüzdeki görevlerin daha hızlı hayata geçirilmesine katkı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İşgalden kurtarılan bölgelerdeki tüm alt ve üst yapının işgal döneminde Ermenilerce yıkıldığına ve tahrip edildiğine dikkati çeken Cabbarov, "Bu bölgeleri imar edeceğiz. Bu durum, iş adamları için ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için büyük fırsatlar oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

"Türk iş adamlarını, büyük şirketleri iş birliğine davet ediyorum"

Cabbarov, ikili ilişkilerde önemli fırsatlar bulunan alanlardan birinin de ulaştırma, transit sektörü olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'da hayata geçirilen yapısal reformlar kapsamında devlet şirketlerinin verimliliğini artırmak için Azerbaycan Yatırım Fonu'nun kurulduğunu dile getiren Cabbarov, "Türk iş adamlarını, büyük şirketleri bu konuda iş birliğine davet ediyorum." diye konuştu.

İki kardeş ülke arasında ekonominin birçok alanında iş birliği fırsatlarının büyük olduğunu vurgulayan Cabbarov, iki ülke devlet başkanlarının ikili ilişkilerin tüm alanlarda daha da güçlendirilmesi yönündeki güçlü iradesi ve iki ülkenin mevcut karşılıklı çıkarları, ikili ilişkilerin başarılı gelişimi için gereken ortamı yarattığını ifade etti.

Cabbarov, "İş dünyasını bu imkanlardan verimli şekilde faydalanmaya ve karşılıklı ortak projeler hayata geçirmeye davet ediyorum." dedi.

"İş birliğimiz Türkiye tecrübesinin öğrenilmesi gibi konuları kapsıyor"

Forumda konuşma yapan Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli Girişimciliği Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Mammadov ise Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi ile birlikte küçük ve orta ölçekli işletmeler alanındaki iş birliği olanaklarının da arttığını ifade etti.

KOBİA olarak kardeş ülke Türkiye'nin zengin tecrübesine büyük önem verdiklerini dile getiren Mammadov, 2018 yılnda gerçekleştirdikleri ziyarette KOSGEB ile iş birliklerinin çerçevesini ve izlenecek yol haritasını belirlediklerini aktardı.

Mammadov, Türkiye'nin tecrübesinden yararlanacakları konulara değinip, "İş birliğimiz, KOBİ'lere devlet desteğinin belirlenmesi, verimliliğin artırılması alanlarında Türkiye tecrübesinin öğrenilmesi gibi konuları kapsıyor. İki ülke KOBİ'leri arasında iş birliklerinin geliştirilmesi, bu alanda ortak etkinlik ve projelerin gerçekleştirilmesi, ülkelerimiz arasında ticaret hacminin artırılmasında KOBİ'lerin rolünün daha aktif hale getirilmesi gibi konuları içeriyor." diye konuştu.

Azerbaycan'da İhracat ve Yatırımları Teşvik Fonu (AZPROMO) Başkanı Yusif Abdullayev de yaptığı konuşmada Karabağ'da yaşanan çatışmalar süresince Türkiye iş çevrelerinden birçok destek mektubu aldıklarını söyledi.

Abdullayev, iki ülke arasında düzenlenmesi planlanan ve Azerbaycan yatırım ortamıyla ilgili tanıtımın yapılmasının amaçlandığı roadshow organizasyonun pandemi nedeniyle iptal edildiğini belirterek, "2021'in ikinci yarısında artık fiziksel olarak bir roadshow gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Karabağ bölgesinin kalkınması için atılacak adımların iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artmasına önemli bir destek sağlayacağını vurgulayan Abdullayev, Türkiye'deki Azerbaycan ticari misyonlarında pandemi şartlarına uygun olarak çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türkiye Azerbaycan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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