Azerbaycan, ele geçirilen Ermeni tanklarının görüntülerini yayınladı - Son Dakika

Azerbaycan, ele geçirilen Ermeni tanklarının görüntülerini yayınladı

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekatta birçok yer kurtarılırken Ermeni ordusu tarihi bir hezimet yaşıyor.

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekatta birçok yer kurtarılırken Ermeni ordusu tarihi bir hezimet yaşıyor. Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlere ait çok sayıda tankı ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ele geçirilen tanklara ait görüntüleri paylaştı.

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