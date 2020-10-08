Azerbaycan, Ermeni güçlere ait karargahları bir bir vuruyor - Son Dakika

Azerbaycan, Ermeni güçlere ait karargahları bir bir vuruyor
08.10.2020 12:05
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece yaşanan çatışmalar neticesinde işgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlere ait askeri karargah, silah ve mühimmat depolarını imha ettiği yeni görüntü paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece yaşanan çatışmalar neticesinde işgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlere ait askeri karargah, silah ve mühimmat depolarını imha ettiği yeni görüntü paylaştı.
Son Dakika Pence ve Harris canlı yayında karşı karşıya geldi, tartışmaya 'sinek' damga vurdu Son Dakika! Ermenistan tarafından atılan 2 füze, Azerbaycan'ın Berde kentinde bir eve düştü: 5 yaralı Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Lille, Roma'dan Zeki Çelik için son gün gelen 12 milyon euroluk teklifi reddetti Dolu korkusu nedeniyle kapalı otoparklarda yer kalmadı Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu