Azerbaycan, Ermeni güçlerine ait 8 Grad füzesini imha etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan güçlerine ait 8 Grad füzesinin imha edildiği görüntüleri paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan güçlerine ait 8 Grad füzesinin imha edildiği görüntüleri paylaştı.
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