Azerbaycan: Ermeni güçleriyle çatışmada biri general 7 asker öldü - Son Dakika

Azerbaycan: Ermeni güçleriyle çatışmada biri general 7 asker öldü

Azerbaycan, Ermeni güçleriyle devam eden sınır çatışmalarında, biri general 6 subay ve bir erin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Azerbaycan, Ermeni güçleriyle sınırda yaşanan çatışmaların üçüncü gününde, biri general olmak üzere altı subay ve bir erin öldüğünü duyurdu.

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Böylece, çatışmalarda ölen Azeri asker sayısı 11'e yükseldi.

Azerbaycan yönetimi, kuzeydoğu Ermenistan'la sınır hattını oluşturan Tavuş'taki Tovuz bölgesinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü söylüyor.

Ermenistan da iki subaylarının öldüğünü açıkladı. Güneydeki, aidiyeti tartışmalı bölge Dağlık Karabağ'da da durumun gergin olduğu bildiriliyor.

Her iki taraf da birbirini sınırdaki sivil bölgelerini topçu ateşine tutmakla suçluyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Agdam köyünde 76 yaşındaki bir adamın Ermeni top ateşi sonucu öldüğünü açıkladı.

Bakanlık daha önce de tank ve top ateşinin açıldığı pazar ve pazartesi günkü çatışmalarda dört kişinin öldüğünü açıklamışı.

Bu arada Ermenistan da Azerbaycan'ı Berd kasabasını top ateşine tutmakla suçladı.

Ermenilerin kontrolündeki Dağlık Karabağ sorunu çözüme kavuşturalamadı.

Azeri Ordusu, Ermenistan'a ait, tahkimatlı bir mevzinin ve topların yok edildiğini, "yüzlerce" Ermeni askerinin öldüğünü ya da yaralandığını bildirdi.

Ermenistan ise böyle bir kayıp verilmediğini söylemekle birlikte ölen iki subayın yanı sıra birkaç askerin de yaralandığını açıkladı.

İki taraf da birbirini suçladı

Ölen altı Azeri subayı arasında Tümgeneral Polad Gaşimov ve Albay İlgar Mirzoyev'in de bulunduğu kaydediliyor.

Ermenistan ise ölen subaylarının Yarbay Garoush Hambardzumyan ve Yüzbaşı Sos Elbakyan olduğunu duyurdu.

Kafkasya'daki iki eski Sovyet Cumhuriyeti, 1990'larda Ermenistan'ın uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan Dağlık Karabağ'daki Ermenilere destek vermesiyle başlayan savaşta karşı karşıya gelmişti.

Azerbaycan lideri İlham Aliyev, acil toplantıda "Ermenistan'ın siyasi ve askeri lider kadrosu, provokasyonun tüm sorumluluğunu üstlenecektir" dedi.

Ancak Ermenistan da komşusunu "Ermeni mevzilerini ele geçirmek için düzenlenen saldırıda top ateşi kullanmakla" suçladı.

Aliyev, 6 Temmuz'da Dağlık Karabağ sorununun çözümü için yapılan barış görüşmelerinin durduğunu açıklamıştı.

Aliyev, iki ülke dışişleri bakanları arasında geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmeleri "anlamsız" diye tanımlamıştı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) uzun süredir çözüm için arabuluculuk yapıyor.

Fransa, Rusya ve ABD'den oluşan AGİT Minsk Grubu ülkeleri, 1994'te varılan kırılgan ateşkes anlaşmasının üzerine barış inşa etmeye çalışıyor.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:17 

Son Dakika Dünya Azerbaycan: Ermeni güçleriyle çatışmada biri general 7 asker öldü - Son Dakika Dünya
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