Azerbaycan Ermeni hedeflerini böyle vurdu - Son Dakika

Azerbaycan Ermeni hedeflerini böyle vurdu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni hedeflerinin havadan vurulduğu yeni görüntü yayınladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni hedeflerinin havadan vurulduğu yeni görüntü yayınladı. Görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait hedeflerin havadan vurulma anı görülüyor.
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