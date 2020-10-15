Azerbaycan, ermeni mevzilerini vuruyor - Son Dakika

Ermenistan güçlerinin gece boyunca düzenlediği saldırılar Azerbaycan ordusu tarafından önlendi.

Ermenistan güçleri ciddi kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermeni ordusuna ait iki tank, bir uçaksavar, 4 füze sistemi ve çeşitli askeri araçlar imha edildi.

Sivilleri hedef alan füze sisteminin Azerbaycan tarafından imza edilmesi de böyle görüntülendi.

Açıklamada, işgal altındaki bölgelerdeki Ermenistan güçlerine ağır darbe vurulduğu, düşmanın araç, mühimmat ve yakıtının tükenmek üzere olduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusunun insani ateşkese uyduğu ve tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu da vurgulandı. Ermenistan ordusunun ise insani ateşkesi alenen ihlal ettiği sivillerin yaşadığı yerleri top atışına tuttuğu kaydedildi.

Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ederken gelişmeleri takip etmek için bölgeye giden Azerbaycan Devlet Televizyonu muhabirlerinin aracına top mermisi isabet etti.

Saldırıda aracı kullanan şoför karnından yara alırken bölgede yaşayan bir sivil ise kolundan ağır şekilde yaralandı.

(İHA)