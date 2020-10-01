Son dakika... Ermenistan askeri konvoyu havadan vuruldu - Son Dakika

Bakanlık saldırılarla ilgili yeni görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde, Ermenistan'a ait bir askeri konvoy havadan vurulma anları an be an görüldü.

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