Azerbaycan Ermeni ordusuna bağlı topçuları vurdu - Son Dakika

Azerbaycan Ermeni ordusuna bağlı topçuları vurdu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordu birliklerinin mevzilerini bombalayan Ermeni ordusuna bağlı topçuların nokta atışıyla imha edildiğini açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordu birliklerinin mevzilerini bombalayan Ermeni ordusuna bağlı topçuların nokta atışıyla imha edildiğini açıkladı.
Azerbaycan askeri kuvvetleri, çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordu birliklerinin mevzilerini bombalayan Ermeni ordusuna bağlı topçuların nokta atışıyla imha edildiği belirtildi. Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri de paylaştı.
(İHA)
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