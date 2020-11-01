- Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 ÇNRA ve 2 topçu bataryasını imha etti - Son Dakika

- Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 ÇNRA ve 2 topçu bataryasını imha etti

BAKÜ - Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait Grad tipi 2 adet çok namlulu roketatar sistemini ve 2 topçu bataryasını imha etti.

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Zengilan bölgesindeki mevzilere ateş açan Ermenistan'a ait Grad tipi 2 adet çok namlulu roketatar sisteminin ve 2 adet topçu bataryasının imha edildiği aktarıldı. Bakanlık, imha edilen askeri hedeflere ait görüntüleri paylaştı.