- Azerbaycan, Ermenistan'a ait 3 İHA'yı imha etti - Son Dakika

- Azerbaycan, Ermenistan'a ait 3 İHA'yı imha etti
12.10.2020 11:30
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait 3 İHA'yı imha etti Azerbaycan ordusu, Tovuz ve Ağdam bölgesi yönünde Ermenistan'a ait 3 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu.
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait 3 İHA'yı imha etti
BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Tovuz ve Ağdam bölgesi yönünde Ermenistan'a ait 3 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Tovuz bölgesi yönünde 2 insansız hava aracının Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından imha edildiği bildirildi. Ayrıca yerel saatle 10.00 sıralarında Ağdam bölgesi yönündeki Ermenistan'a ait 1 İHA'nın daha Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından imha edildiği aktarıldı.
Son Dakika Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi