Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri birliği Bayraktar TB2 SİHA'larla yok etti

Azerbaycan ordusu, Kelbecer için tehdit oluşturan Başarkeçar iline bağlı Zod yerleşkesinde bulunan Ermeni askeri birliğini yok etti.

ASKERLER BİNAYI TERK EDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

İnsansız hava aracı (İHA) kamerası tarafından kaydedilen ve Azerbaycan ordusu tarafından yayınlanan görüntülerde, Ermenistan askerlerinin binayı terk ettiği görüldü. Görüntülerde ayrıca, askeri birlik binasının ağır hasar aldığı ve tamamen boşaltıldığı da fark edildi.

BAYRAKTAR TB2 YİNE SAHNEDE

Öte yandan Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA ile Ermenistan'a ait karakol ve sığınakların yok edildiği anlara ait görüntüler de paylaştı.

AZERBAYCAN: 400 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan bu akşam Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ermenistan'ın askeri cephaneliği yok edildi. 53 muharebe pozisyonu ve çok sayıda komuta yüksekliği kontrol altına alındı. Zod bölgesindeki askeri birliği vurduk. 14 bin 500'den fazla mühimmat ele geçirildi. Yaklaşık 400 Ermeni askeri öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT SAYISI DA YÜKSELDİ

Azerbaycan ise dün 50 askerlerinin şehit olduğunu duyurmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi bugün güncelledi. Buna göre listede, 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 71 askerin ismi yer aldı.