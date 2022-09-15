Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri birliği Bayraktar TB2 SİHA'larla yok etti - Son Dakika
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Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri birliği Bayraktar TB2 SİHA'larla yok etti

15.09.2022 20:59

Azerbaycan ordusu tarafından Bayraktar TB2 SİHA'larla yok edilen Ermenistan ordusuna ait askeri birlik binasını terk eden askerlerin görüntüsü yayınlandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırılarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Azerbaycan ordusu, Kelbecer için tehdit oluşturan Başarkeçar iline bağlı Zod yerleşkesinde bulunan Ermeni askeri birliğini yok etti.

ASKERLER BİNAYI TERK EDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

İnsansız hava aracı (İHA) kamerası tarafından kaydedilen ve Azerbaycan ordusu tarafından yayınlanan görüntülerde, Ermenistan askerlerinin binayı terk ettiği görüldü. Görüntülerde ayrıca, askeri birlik binasının ağır hasar aldığı ve tamamen boşaltıldığı da fark edildi.

BAYRAKTAR TB2 YİNE SAHNEDE

Öte yandan Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA ile Ermenistan'a ait karakol ve sığınakların yok edildiği anlara ait görüntüler de paylaştı.

AZERBAYCAN: 400 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan bu akşam Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ermenistan'ın askeri cephaneliği yok edildi. 53 muharebe pozisyonu ve çok sayıda komuta yüksekliği kontrol altına alındı. Zod bölgesindeki askeri birliği vurduk. 14 bin 500'den fazla mühimmat ele geçirildi. Yaklaşık 400 Ermeni askeri öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT SAYISI DA YÜKSELDİ

Azerbaycan ise dün 50 askerlerinin şehit olduğunu duyurmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi bugün güncelledi. Buna göre listede, 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 71 askerin ismi yer aldı.

YORUMLAR
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Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu Ermenistan'ı kimler, niçin kullanıyor? Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı Azerbaycan'a saldırının perde arkasını açıkladı Ermenistan'ı kimler, niçin kullanıyor? Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı Azerbaycan'a saldırının perde arkasını açıkladı
Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, SİHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri birliği Bayraktar TB2 SİHA'larla yok etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri birliği Bayraktar TB2 SİHA'larla yok etti - Son Dakika
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