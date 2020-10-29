Son dakika haberi: - Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti - Son Dakika

Son dakika haberi: - Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti
29.10.2020 20:10
Son dakika haberler... - Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti Azerbaycan, sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti.
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti
BAKÜ - Azerbaycan, sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti.
Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan'a ait askeri araçların imha edildiği aktarıldı. Bakanlık, imha edilen hedeflere ait görüntüleri paylaştı.
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