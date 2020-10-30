Son dakika gündem: Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri nokta atışıyla vurdu - Son Dakika

Son dakika gündem: Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri nokta atışıyla vurdu
30.10.2020 19:12
Son dakika haber: Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait askeri hedefleri nokta atışıyla imha etti.
Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait askeri hedefleri nokta atışıyla imha etti.
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlarını sürdürürken, Ermenistan ordusuna ait hedefler imha edilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait askeri hedeflerin nokta atışıyla imha ettiği belirtildi. Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
(İHA)
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