Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri yok etti - Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri yok etti

Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri mevzileri ve araçları yok etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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