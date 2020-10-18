Azerbaycan, Fuzuli'de Ermenistan'a ait askeri teçhizat ve araçlar ele geçirdi - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Fuzuli bölgesinde Ermenistan ordusuna ait askeri teçhizatları ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Fuzuli yönündeki başarılı operasyonları sonucunda kaçan Ermenistan askerlerine ait askeri teçhizatların ve araçların ele geçirildiği bildirildi. Bakanlık, ele geçirilen askeri teçhizatların ve araçların görüntülerini paylaştı.

-İHA-