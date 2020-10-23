Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü - Son Dakika

Azerbaycan hava savunma güçleri bugün Ermenistan'a ait 2 İHA'yı vurarak düşürmüş, 2 İHA ise teknik araçlarla yere indirilmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Ağcabedi istikametinde keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan 'a ait bir insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü bildirildi.

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