Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını düşürdü - Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını düşürdü
19.10.2020 00:58
Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını düşürdü.
Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını düşürdü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağı, bugün saat 12.30 sularında, Azerbaycan'a ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldü. Uçağın, Azerbaycan ordusuna karşı saldırı girişiminde bulunduğu ve Dağlık Karabağ'ın güney kesimindeki Cebrail yönünde düşürüldüğü açıklandı. - BAKÜ
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