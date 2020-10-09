- Azerbaycan, Ermenistan'a ait "Grad" çok namlulu roketatar sistemlerini imha etti - Son Dakika

- Azerbaycan, Ermenistan'a ait "Grad" çok namlulu roketatar sistemlerini imha etti
09.10.2020 15:35
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait "Grad" çok namlulu roketatar sistemlerini imha etti Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait çok sayıda "Grad" çok namlulu roketatar sistemlerini imha etti.
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait "Grad" çok namlulu roketatar sistemlerini imha etti
BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait çok sayıda "Grad" çok namlulu roketatar sistemlerini imha etti.
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Ermenistan'a ait çok sayıda "Grad" çok namlulu roketatar sistemlerinin imha edildiği duyuruldu. Operasyonların görüntüleri Bakanlık tarafından paylaşıldı.
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