- Azerbaycan, Ermenistan'a ait "Grad" çok namlulu roketatar sistemlerini imha etti - Son Dakika

- Azerbaycan, Ermenistan'a ait "Grad" çok namlulu roketatar sistemlerini imha etti

BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait çok sayıda "Grad" çok namlulu roketatar sistemlerini imha etti.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Ermenistan'a ait çok sayıda "Grad" çok namlulu roketatar sistemlerinin imha edildiği duyuruldu. Operasyonların görüntüleri Bakanlık tarafından paylaşıldı.