- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri nokta atışlarıyla imha ediyor - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu'nun topçu birliklerinin işgalci Ermenistan'a ait hedefleri vurduğu görüntüleri yayınladı. Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerdeki askerler, "Şu anda topçu bataryalarımız ateş açıyor. Askerlerimizin morali çok iyi durumda, Başkomutanımız rehberliğinde işgal altında olan topraklarımızı kurtaracağız. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok