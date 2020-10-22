- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri nokta atışlarıyla imha ediyor - Son Dakika

- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri nokta atışlarıyla imha ediyor
22.10.2020 16:54
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri nokta atışlarıyla imha ediyor Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri nokta atışlarıyla imha ediyor.
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri nokta atışlarıyla imha ediyor
GENCE - Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri nokta atışlarıyla imha ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu'nun topçu birliklerinin işgalci Ermenistan'a ait hedefleri vurduğu görüntüleri yayınladı. Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerdeki askerler, "Şu anda topçu bataryalarımız ateş açıyor. Askerlerimizin morali çok iyi durumda, Başkomutanımız rehberliğinde işgal altında olan topraklarımızı kurtaracağız. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.
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