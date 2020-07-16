Azerbaycan, Ermenistan'a ait kışlayı vurdu - Son Dakika

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan'a ait kışlayı vurarak imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Tovuz bölgesindeki çatışmalarda Ermenistan'a ait kışlanın nokta atışı ile yok edildiği duyuruldu. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.

(İHA)