Azerbaycan, Ermenistan'a ait kışlayı vurdu - Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan'a ait kışlayı vurdu
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan'a ait kışlayı vurarak imha etti.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan'a ait kışlayı vurarak imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Tovuz bölgesindeki çatışmalarda Ermenistan'a ait kışlanın nokta atışı ile yok edildiği duyuruldu. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 20:57 Kaynak: İHA
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