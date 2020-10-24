Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü - Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
24.10.2020 15:10
Azerbaycan, Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağını düşürdü.
Azerbaycan, Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağını düşürdü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün öğlen saatlerinde Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Gubadlı yönünde Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından imha edildiği belirtildi. - BAKÜ
Son Dakika Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Ali Koç, 5 yıl sonra kurşunlanma olayıyla ilgili konuştu: Can kaybı olsaydı bu şekilde davranılmazdı Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Utanmazlığın da böylesi! Alkollü kadın sürücü kendisine işlem yapan polise saldırıp, yüzünü tırmaladı