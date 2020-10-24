Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü - Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağını düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün öğlen saatlerinde Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Gubadlı yönünde Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından imha edildiği belirtildi. - BAKÜ