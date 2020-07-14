Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti - Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait mevzilere yönelik gerçekleştirilen saldırıda topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait mevzilere yönelik gerçekleştirilen saldırıda topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti.

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Azerbaycan-Ermenistan sınırında sıcak temas devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Açılan ateş sonucunda Azerbaycan'a ait askeri mevzileri ve sivil yerleşim alanlarını hedef alan Ermenistan'ın saldırı noktası, Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi. Açıklamada ayrıca, Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait topçu birliğinin komuta merkezinin açılan ateşle imha edildiği belirtildi. Bakanlık, hedeflerin vurulmasına yönelik anların görüntüleri internet sitesinden paylaştı.

Öte yandan Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Tovuz bölgesinde 13 Temmuz gece saatlerinden itibaren yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

(İHA)

Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 22:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti - Son Dakika
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