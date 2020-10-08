- Azerbaycan, Ermenistan'a ait zırhlı araçları yok etmeye devam ediyor - Son Dakika

- Azerbaycan, Ermenistan'a ait zırhlı araçları yok etmeye devam ediyor
08.10.2020 20:14
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait zırhlı araçları yok etmeye devam ediyor Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki Ermenistan'a ait zırhlı askeri araçları imha etmeye devam ediyor.
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait zırhlı araçları yok etmeye devam ediyor
BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki Ermenistan'a ait zırhlı askeri araçları imha etmeye devam ediyor.
Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarında ilerleyişi sürerken, Karabağ'da Ermenistan'a ait zırhlı askeri araçlar imha edilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait zırhlı araçları vurarak imha ettiği görüntüler paylaşıldı.
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