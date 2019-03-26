Son Dakika Haberleri: Azerbaycan-Ermenistan Cephe Hattında 1 Asker Şehit Oldu

Azerbaycan-Ermenistan Cephe Hattında 1 Asker Şehit Oldu

1 saat önce

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan-Ermenistan Cephe Hattında 1 Asker Şehit Oldu, System.String[]
Azerbaycan- Ermenistan cephe hattında Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temas hattının Fuzuli bölgesinde Ermeni askerlerinin ateş açması sonucu Allez Allezov isimli Azerbaycan askeri şehit oldu. Bakanlık yetkilileri şehidin ailesi ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel
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