Azerbaycan-Ermenistan Cephe Hattında 1 Asker Şehit Oldu
1 saat önce
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.
Azerbaycan- Ermenistan
cephe hattında Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temas hattının Fuzuli
bölgesinde Ermeni askerlerinin ateş açması sonucu Allez Allezov isimli Azerbaycan askeri şehit oldu. Bakanlık yetkilileri şehidin ailesi ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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