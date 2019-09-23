Son Dakika Haberleri: Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında bir asker şehit oldu
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Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında bir asker şehit oldu

26 dakika önce

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermenistan askerlerince açılan ateş sonucu şehit düştü.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında bir asker şehit oldu, System.String[]

Azerbaycan- Ermenistan cephe hattında Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermenistan askerlerince açılan ateş sonucu şehit düştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ramin Abdulrehmanov isimli askerin, dün yanlışlıkla mevziler arasındaki alana girdiği ve Ermeni askerlerince vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden askerin naaşının güvenli şekilde tahliye edilmesi için Azerbaycan tarafının Uluslararası Kızılhaç Komitesine başvuruda bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, Ermenistan medyasının Azerbaycan ordusunun cephe hattında provokasyon yaptığı yönündeki iddialarını da yalanladı.

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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