Azerbaycan, Ermenistan ile mücadele için toplanan fon miktarını açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'la mücadele için toplanan fon miktarını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'la mücadele için toplanan fon miktarını açıkladı. Fonun, " Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 17 Ağustos 2002 tarih ve 755 sayılı Kararnamesi ile onaylanan Silahlı Kuvvetler Yardım Fonu, olduğu ve 1 Ekim 2002 itibariyle 120 milyon 106 bin Azerbaycan manatı, 218 bin 680 dolar, 18 bin 341 euro ve 5 bin ruble" içerdiğini belirtti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, maddi ve manevi destekten kaçınmayan herkese teşekkür etti.