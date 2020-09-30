Azerbaycan, Ermenistan'ın 200 tank ve zırhlı aracını imha etti - Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan'ın 200 tank ve zırhlı aracını imha etti
Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.
Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 gün boyunca devam eden çatışmalarda, "Yaklaşık 200 tank ve zırhlı aracın, 228 top ve füze sisteminin, 30 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, 110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin imha edildiği" bildirildi.
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