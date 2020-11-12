Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı Tuğ köyünün görüntülerini paylaştı - Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı Tuğ köyünün görüntülerini paylaştı
12.11.2020 18:44
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend bölgesine bağlı Tuğ köyünün görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend bölgesine bağlı Tuğ köyünün görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar sonucu Ermenistan geçtiğimiz günlerde teslim oldu. Ermeni ordusu Dağlık Karabağ'dan çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend bölgesine bağlı Tuğ köyünün görüntülerini paylaştı.
(Kamil Nadirli/İHA)
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