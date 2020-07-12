Azerbaycan: "Ermenistan'ın küresel ateşkes girişimini desteklemesi ikiyüzlülük" - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Haciyev, bugün Ermenistan sınırında çıkan çatışma ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "Ermenistan'ın küresel ateşkes girişimini desteklemesi ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını kanıtlıyor" dedi.



Azerbaycan-Ermenistan sınırında bugün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısı sonucu 2 Azerbaycan askeri şehit olmuş, 5 asker ise yaralanmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Haciyev, saldırı ile ilgili açıklama yayınladı. Haciyev, "Ermenistan'ın küresel ateşkes girişimini desteklemesi ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.



Daire Başkanı Haciyev, açıklamasının devamında, "Ermenistan'ın silahlı kuvvetleri ateşkes rejimini açıkça ihlal etmiş ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devlet sınırı boyunca Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerine yönelik Tovuz bölgesi yönünde topçu birlikleri kullanmıştır. Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri yapılan ateşle karşılık verdi ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin ilerlemesini engelleyen önlemler aldı. Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri operasyonel durumun kontrolünü elinde tutuyor. Ermeni tarafı herhangi bir bölgesel kazanç elde edemedi. Ermenistan'ın topçu kullanımı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki mevzilerine karşı gösterdiği saldırganlık ve güç kullanma eylemi bir provokasyon oluşturmaktadır.



Devlet Sınır Servisinin birlikleri, provokasyonları önlemek ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırda gerginliğe yol açabilecek olayları azaltmak için Gazze ve Tovuz ilçelerinde devlet sınırının geniş kısmı boyunca konuşlandırıldı. Ermenistan, aksine, sivillere kasıtlı ve sistematik bir şekilde hedef alırken, iki ülke arasındaki sınırı militarize etmeye devam etti. Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıl süren Azerbaycan'a yönelik saldırganlığı ve sınır boyunca sürdürülen provokasyonlar da Ermenistan'ın üyesi olduğu askeri-siyasi örgütlerin yasal belgelerine aykırıdır.



Ermenistan'ın Covid-19 ile mücadeledeki yetersiz performansından dolayı daha da kötüleşen sosyo-ekonomik sorunların zemininde durumu kötüleştirmeyi ve dikkatini iç problemlerden uzaklaştırmayı amaçlıyor. BM Şartı ve diğer yasal uluslararası yükümlülükleri açıkça ihlal eden Ermenistan, Azerbaycan'a askeri saldırganlık yapmış ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini ve çevresindeki 7 bölgeyi işgal etmiştir. BM Güvenlik Konseyi kararları 822, 853, 874 ve 884 Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından tamamen ve koşulsuz olarak geri çekilmesini talep ediyor.



Sınır boyunca sürdürülen Ermenistan'ın provokasyonları Erivan'ın Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının müzakere edilen çözümüne ilgisiz olduğuna dair bir başka kanıt. Ermenistan, uluslararası toplumun Covid-19 ile savaştığı dönemde bu saldırıyı ve provokasyonu başlattı. Ermenistan'ın ateşkesin sürmesine rağmen devam eden ihlalleri, Ermenistan'ın BM Genel Sekreteri'nin Covid-19 nedeniyle küresel ateşkes girişimini desteklemesi ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını kanıtlıyor" dedi. - BAKÜ