Azerbaycan, Ermenistan'ın Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti - Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan'ın Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti
09.10.2020 15:45
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun Mingeçevir iline attığı füzeyi havada imha etti.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun Mingeçevir iline attığı füzeyi havada imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e balistik füze fırlattığı bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan hava savunma birliklerinin füzeyi 20 kilometre irtifada imha ettiği belirtildi.
Ermenistan 5 Ekim'de de sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgeye füze fırlatmıştı.
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