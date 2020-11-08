Azerbaycan, Ermenistan'ın "Şuşa'da çatışmalar devam ediyor" açıklamasını yalanladı
08.11.2020 20:28
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Şuşa şehrindeki çatışmanın devam ettiği açıklamasını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan ordusu Şuşa'yı tamamen kontrol altına almıştır" denildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi. Aliyev, "28 yıl sonra kurtarılan Şuşa'da ezan sesi duyulacak" dedi. Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından Ermenistan'dan, "Şehirde çatışmalar devam ediyor" açıklaması geldi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Erivan yönetiminin iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.
"PROPAGANDA VE SAF YALANDIR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan ordusu Şuşa'yı tamamen kontrol altına almıştır. Ermenistan'ın şehirdeki çatışmanın devam ettiği açıklaması propaganda ve saf yalandır" ifadelerine yer verildi.
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