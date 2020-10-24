Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için operasyonlarını sürdürüyor - Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 23 Ekim gün boyunca ve 24 Ekim sabahına kadar Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönünde operasyonların değişken yoğunlukla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Ermeni askerlerinin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin saldırılarına direnemeyerek mevzilerden geri çekildiği kaydedildi.

Ermenistan ordusunun silah, cephane ve yakıt depolarının imha edildiği vurgulanan açıklamada, önemli iletişim hatları, mevziler ve önemli yüksekliklerin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiği aktarıldı. Açıklamada, tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü ve durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi. - BAKÜ