Laçın'da bin 300'den fazla mayın imha edildi - Son Dakika
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Laçın'da bin 300'den fazla mayın imha edildi

22.08.2022 18:03
Laçın'da bin 300'den fazla mayın imha edildi

Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın'ın Kırgız ve Sarıbaba tepelerine Ermeni silahlı grupları tarafından döşenen bin 300'den fazla mayını imha etti.

Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın'ın Kırgız ve Sarıbaba tepelerine Ermeni silahlı grupları tarafından döşenen bin 300'den fazla mayını imha etti.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde Ermeni güçlerince döşenen mayınları temizleme faaliyetleri sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Ağustos'tan itibaren Laçın ilinin Kırgız ve Sarıbaba tepelerinde Ermeni silahlı grupları tarafından döşenmiş anti-personel mayınların tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, özel ekipler tarafından bölgede yapılan çalışmalar sonucunda alanda bulunan bin 318 PMN-E tipi anti-personel mayının güvenli bir şekilde çıkarılarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bakanlığın açıklamasında ayrıca, mayınların 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra 2021'de Ermenistan'da üretildiğini de vurgulandı. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

Azerbaycan, Ermenistan, Sarıbaba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Laçın'da bin 300'den fazla mayın imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Laçın'da bin 300'den fazla mayın imha edildi - Son Dakika
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